Лукашенко заявил, что Белоруссия находится на пороге не холодной, а "ледяной" войны

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна находится на пороге "ледяной" войны. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Мы должны сохранить свою страну и передать [ее] своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь", - добавил Лукашенко.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

Вероятность "горячей" войны

Лукашенко также отметил, что против республики ведется гибридная война, нельзя дать ей перерасти в "горячую".

"Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую", - продолжил он.

"Идет поиск новых уязвимостей. И это направлено не только на нас. Мы для них полигон. Экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда", - заявил Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что недоброжелатели Белоруссии, которые находятся как вне страны, так и внутри нее изменили методы атаки на государство. Он подчеркнул, что в ближайшее время власти представят общественности переговоры оппозиционеров, включая тех, кто недавно был задержан.