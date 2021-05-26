В Бундестаге видят позитив в смягчении позиции США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Последние новости из США, касающиеся "Северного потока - 2", говорят о том, что политика Вашингтона в отношении проекта и в части уважения суверенитета Европы может измениться. Такое мнение высказал ТАСС в среду глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Что касается "Северного потока - 2", то я оцениваю последние новости из США как сигнал того, что политика США может измениться. Если они начнут в большей степени уважать суверенитет Германии и Европы, то я стал бы рассматривать это больше как возвращение к нормальности, нежели как большой шаг навстречу, о чем сейчас говорят некоторые немецкие политики", - заявил Эрнст.

"Тот факт, что, например, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген сейчас требует от Германии чего-то взамен (моратория на строительство трубопровода - прим. ТАСС) в качестве якобы шага навстречу США, я считаю просто неприемлемым", - подчеркнул депутат.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Видеозапись беседы распространили американские СМИ. Глава государства отметил, что трубопровод "почти полностью достроен", когда его спросили об отказе вашингтонской администрации вводить санкции против оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.