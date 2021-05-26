Совет НАТО призывает власти Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Сапегу

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Североатлантический совет решительно осуждает посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в среду в Брюсселе по итогам заседания послов стран альянса по инциденту в Белоруссии.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Североатлантический совет решительно осуждает вынужденное перенаправление в Минск, Белоруссию, рейса Ryanair между Афинами и Вильнюсом 23 мая, а также снятие с перенаправленного самолета и арест Романа Протасевича, известного белорусского журналиста, путешествовавшего на борту, и Софии Сапеги", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что задержание Протасевича "является оскорблением принципов политического инакомыслия и свободы прессы". "Белоруссия должна немедленно и безоговорочно освободить господина Протасевича и госпожу Сапегу. Союзники по НАТО призывают Белоруссию уважать основные права и свободы человека и соблюдать основанный на правилах международный порядок", - говорится в нем.

Североатлантический совет поддерживает проведение срочного независимого расследования инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

"Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе со стороны Международной организации гражданской авиации", - отмечается в нем.

Кроме того, Совет НАТО поддерживает "меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент".