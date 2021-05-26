"Нафтогаз" для борьбы с "Северным потоком - 2" нанял экс-сотрудника Госдепа

"Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз", - говорится в среду в сообщении на странице компании в Facebook. В пресс-релизе "Нафтогаза" уточняется, что команда усиливается главным образом Мироном Василиком и Романом Супруном. Первый ранее длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США, а также работал в крупных международных компаниях. "Господин Василик на позиции советника председателя правления ["Нафтогаза" Юрия Витренко] займется расширением сотрудничества компании с международными организациями", - уточнили в "Нафтогазе".

Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами. В компании отметили, что он сотрудничает с "Нафтогазом" с 2019 года, является специалистом в области адвокатуры.