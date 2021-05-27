В Ереване ожидают реакцию ОДКБ на взятие в плен Азербайджаном армянских военных

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Армения ждет четкой реакции со стороны ОДКБ на взятие в плен Азербайджаном шестерых военнослужащих ВС республики. Об этом заявила в четверг лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц на заседании парламента, которое транслировалось в прямом эфире.

"Наше общество - мы ожидаем четкой реакции от наших международных партнеров, от ОДКБ. Отсутствие оперативной и четкой реакции от ОДКБ приводит к таким случаям и к эскалации на границе. Мы ожидаем четкой позиции от всех наших международных партнеров", - заявила Макунц.

В четверг Минобороны Азербайджана сообщило о взятии в плен шестерых военнослужащих ВС Армении. Оно выступило с утверждением, что военные пытались перейти границу двух стран. При этом, по сообщению азербайджанской стороны, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. Армянское оборонное ведомство подтвердило факт взятия в плен военных, сообщив, однако, что те проводили инженерные работы в приграничной зоне Гегаркуникской области.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

25 мая Минобороны Армении сообщило, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. По данным ведомства, перестрелка началась после того, как с азербайджанской стороны был открыт огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области.