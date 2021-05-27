У ООН нет данных о военном использовании зданий в Газе, подвергшихся обстрелам Израиля

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила об отсутствии у ее офиса свидетельств использования подвергшихся обстрелам Израиля гражданских зданий в Газе в военных целях. Она сообщила об этом, выступая в четверг на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации в области прав и свобод на оккупированных палестинских территориях и в Израиле.

"Несмотря на заявления Израиля о том, что во многих из этих зданий находились вооруженные группы, или же [что эти здания] использовались в военных целях, мы не видели свидетельств в этом отношении", - сказала Бачелет.