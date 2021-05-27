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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Литва попросила ICAO провести международное расследование авиаинцидента в Минске

С соответствующей просьбой выступил глава Министерства транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Инцидент с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, должен стать предметом независимого международного расследования. С просьбой о его проведении в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) обратилось Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, о чем в четверг сообщил в эфире национального радио LRT глава ведомства Марюс Скуодис.

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"Нашей целью является проведение структурой ООН по авиационной безопасности [ICAO] международного расследования, которое бы внесло ясность и беспристрастно ответило на возникшие вопросы", - сказал он.

23 мая в столице Белоруссии из-за не подтвердившегося позднее сообщения о минировании борта совершил вынужденную посадку пассажирский самолет компании Ryanair. После приземления самолета в Минске был задержан находившийся на его борту один из основателей признанного Белоруссией экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который разыскивался белорусскими властями. Некоторое время он живет в Литве по выданной национальной визе. В Вильнюсе случившееся трактуют как операцию спецслужб с целью задержания блогера, которую объявили актом государственного терроризма. Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

Теги
БелоруссияЛитваСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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