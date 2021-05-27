ЕС выделил более €25 млн на гуманитарную помощь жителям восточной Украины

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Евросоюз выделил €25,4 млн на гуманитарную помощь для пострадавших от конфликта жителей восточной Украины.

Киев вновь ставит на Запад и играет по-крупному

Ситуация вокруг Донбасса: Киев вновь ставит на Запад и играет по-крупному

На эту тему

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Европейская комиссия объявила о выделении €25,4 млн в качестве гуманитарной помощи людям, страдающим от продолжающихся боевых действий", - говорится в заявлении ЕК.

В нем отмечается, что эти средства "помогут пострадавшим от конфликта людям получить доступ к медицинским услугам" и "удовлетворить базовые нужды самого уязвимого населения".