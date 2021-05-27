В США заявили, что хотят поддерживать вещающие на Россию и Белоруссию СМИ

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США хотели бы сделать больше для поддержки СМИ, вещающих на Россию и Белоруссию. Пауэр выступала в четверг на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Представителю администрации был задан вопрос, как американские власти намерены расширять поддержку соответствующих СМИ в свете задержания одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича. "Да. Мы выясняем, как можем сделать больше для независимых СМИ", - сказала она.

"Это структурная проблема, экстерриториальные задержания - такие действия представляют вызов", - отметила Пауэр.

Созданное в 1961 году Агентство США по международному развитию является высшим федеральным органом государственного управления страны в области оказания зарубежной помощи. Руководитель агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената Конгресса США и действуют в координации с Госдепартаментом. В соответствии с уставом, основными направлениями деятельности агентства являются оказание поддержки торговле, сельскому хозяйству, развитию здравоохранения, гуманитарной сферы и экономики, а также оказание помощи усилиям по предотвращению конфликтов и развитию демократии в других странах.

В сентябре 2012 года деятельность агентства в России была прекращена по решению правительства РФ в связи с отсутствием необходимости в получении помощи из-за рубежа. USAID неоднократно было уличено в связях с разведкой. Несколько провалов сотрудников ЦРУ, работавших под прикрытием в агентстве, носили столь резонансный характер, что замолчать эти операции было невозможно.