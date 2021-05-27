ICAO проведет расследование инцидента с самолетом Ryanair

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, его первые итоги должны быть подведены к 25 июня. Соответствующее заявление в четверг распространило Министерство транспорта Ирландии.

"Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле", - отмечается в сообщении Минтранса. В нем говорится, что промежуточные итоги расследования ICAO должны быть предоставлены к 25 июня.

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