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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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ICAO проведет расследование инцидента с самолетом Ryanair

Первые итоги организация представит к 25 июня
© AP Photo/Mindaugas Kulbis

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, его первые итоги должны быть подведены к 25 июня. Соответствующее заявление в четверг распространило Министерство транспорта Ирландии.

"Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести открытое и независимое расследование инцидента в Белоруссии и благодарим наших международных коллег за помощь в этом деле", - отмечается в сообщении Минтранса. В нем говорится, что промежуточные итоги расследования ICAO должны быть предоставлены к 25 июня.
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Теги
ИрландияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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