Представитель Конгресса обсудила с Байденом саммит США - РФ

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марси Каптур (демократ от штата Огайо) обсудила с президентом США Джо Байденом предстоящий 16 июня в Женеве российско-американский саммит и помощь Украине. Об этом сообщает в четверг пресс-пул Белого дома.

Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

"Конгрессвумен заявила, что обсудила с президентом предстоящий саммит с [президентом России Владимиром] Путиным", - отмечается в сообщении.

Каптур добавила, что хотела бы рассмотреть с Байденом "помощь народу и руководству Украины в развитии плана энергетической независимости". При этом законодатель не упомянула тему газопровода "Северный поток - 2".

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.