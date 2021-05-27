Глава МИД Румынии предложил создать пост спецпредставителя ЕС по замороженным конфликтам

БУХАРЕСТ, 27 мая. /ТАСС/. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску предложил создать должность специального представителя ЕС по устойчивости партнеров восточного соседства и замороженным конфликтам в расширенном регионе Черного моря. С этим предложением, как указывается в сообщении, распространенном в четверг румынским внешнеполитическим ведомством, он выступил в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза 26-27 мая в Лиссабоне.

Министр Ауреску "предложил обдумать создание должности специального представителя ЕС по вопросам устойчивости партнеров в Восточном соседстве и замороженных конфликтов в расширенном регионе Черного моря".

Вопрос о замороженных конфликтах в восточном соседстве и в расширенном регионе Черного моря был включен в повестку дня встречи по инициативе Румынии. "Министр Ауреску проанализировал конфликты, которые затрагивают 5 из 6 партнеров к востоку от ЕС, - указывается в сообщении. - Он подчеркнул, что эти конфликты являются крупной угрозой стабильности и безопасности всего региона, соответственно для евроатлантической безопасности".

В ходе дискуссии глава МИД Румынии выступил также "за укрепление диалога Украины, Грузии и Республики Молдовы с ЕС в области безопасности и аспектах урегулирования замороженных конфликтов, в том числе путем создания специального формата для диалога о путях их урегулирования". Он также призвал применять соглашения о свободной торговле между ЕС и восточными партнерами и в сепаратистских регионах, чтобы сделать для них реинтеграцию более привлекательной.

Во время обсуждения инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, отмечается в сообщении МИД, Ауреску высказался за "быстрое принятие новых санкций в отношении Белоруссии, в том числе экономических". Он также призвал к подготовке в кратчайшие сроки "Плана экономического развития демократической Белоруссии", который включил бы меры по экономической поддержке со стороны ЕС для этой страны в случае ее перехода к демократическому режиму.