"Репортеры без границ" с литовскими коллегами провели пикет на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 27 мая. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО) "Репортеры без границ", генеральный секретарь которой Кристоф Делуар находился в четверг в Вильнюсе, с литовскими коллегами провела на границе с Белоруссией акцию протеста против задержания в Минске одного из основателей признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Около двух десятков человек с портретами находящихся в заключении журналистов выстроились в деревне Медининкай неподалеку от контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе. "Мы организовали этот протест на границе, чтобы быть как можно ближе к коллегам, находящимся в заключении", - сказал генсек организации. Принесенные фотографии участники пикеты повесили на пограничной ограде.

Заявление "Репортеров без границ" по поводу задержания Протасевича представитель НПО передал заместителю генерального прокурора Гинтасу Иванаускасу, попросив приобщить его к делу.