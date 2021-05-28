Сейм Латвии решительно осудил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании принял заявление, в котором решительно осудил инцидент с посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, а также потребовал освободить одного из основателей признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Сейм в четверг, 27 мая, принял заявление о противозаконной посадке рейса FR4978 в столице Белоруссии Минске, решительно осудив белорусские власти, которые под угрозой насилия и с привлечением вооруженных сил добились посадки самолета, поставив под угрозу авиационную безопасность и жизни более 123 пассажиров самолета, в том числе граждан Латвии, а также членов экипажа. Сейм указывает, что такие действия нарушают нормы международного права", - говорится в сообщении.

В заявлении парламента Латвии депутаты призывают Международную организацию гражданской авиации и Европейское агентство авиационной безопасности немедленно расследовать этот инцидент. "Сейм присоединяется к призыву Евросовета предпринять необходимые меры, чтобы запретить белорусским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство ЕС и не допустить рейсы этих авиакомпаний в аэропорты ЕС", - отмечают в пресс-службе.

"Сейм считает неприемлемым задержание журналистов Романа Протасевича и Софии Сапеги, которое нарушает их основные права, и требует немедленно и безоговорочно освободить как их, так и других политзаключенных", - подчеркивается в заявлении.

Обострение отношений

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.