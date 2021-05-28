Власти Японии намерены внимательно следить за встречей Путина и Байдена

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Японии с заинтересованностью следит за тенденциями в отношениях Москвы и Вашингтона, включая предстоящую в Женеве встречу лидеров России и США. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы японского МИД.

"Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу отношений между третьими странами, - сказал он. - Однако США и Россия - это важные игроки в международном сообществе. Правительство Японии поэтому с заинтересованностью и внимательно следит за направлениями в отношениях этих двух стран, включая встречу их лидеров, запланированную, как было объявлено, на следующий месяц".

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.