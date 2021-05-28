В Литве утверждают, что высылаемые белорусские дипломаты занимались разведкой

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Высылаемые из Литвы сотрудники посольства Белоруссии занимались разведывательной деятельностью. С таким утверждением в пятницу на своей странице в Twitter выступил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Покинуть Литву мы потребовали двух офицеров разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием", - говорится в тексте.

Представитель посольства Белоруссии в Литве в пятницу был вызван в МИД страны. Ему вручили дипломатическую ноту об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата за не совместимую, как утверждает ведомство, с дипломатическим статусом деятельность.

Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.