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В Литве утверждают, что высылаемые белорусские дипломаты занимались разведкой

Дипломаты, которых объявили персонами нон грата, должны покинуть Литву в течение семи дней

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Высылаемые из Литвы сотрудники посольства Белоруссии занимались разведывательной деятельностью. С таким утверждением в пятницу на своей странице в Twitter выступил министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Покинуть Литву мы потребовали двух офицеров разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием", - говорится в тексте.

Представитель посольства Белоруссии в Литве в пятницу был вызван в МИД страны. Ему вручили дипломатическую ноту об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата за не совместимую, как утверждает ведомство, с дипломатическим статусом деятельность.

Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

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БелоруссияЛитва
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