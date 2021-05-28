{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экстренный саммит ЭКОВАС по Мали состоится 30 мая

Планируется, что с докладом о своей поездке в Мали во главе делегации посредников ЭКОВАС выступит бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан

ПРЕТОРИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Экстренная встреча глав государств и правительств стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по ситуации в Мали, где военные вновь захватили в свои руки всю полноту власти, состоится в ближайшее воскресенье, 30 мая, в столице Ганы Аккре. Об этом сообщила в пятницу Комиссия ЭКОВАС, опубликовав соответствующее коммюнике на своем сайте.

На эту тему
Второй военный переворот в Мали за девять месяцев. Главное
Второй военный переворот в Мали за девять месяцев. Главное

"Чрезвычайный саммит будет посвящен исключительно Мали", - отмечается в документе. С докладом о своей поездке в Мали во главе делегации посредников ЭКОВАС выступит бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан. Делегация прибыла в малийскую столицу Бамако 25 мая и провела серию переговоров с военными и представителями политических и общественных сил.

ЭКОВАС второй раз за последние девять месяцев ведет в качестве ведущей международной организации переговоры с военными в целях возвращения Мали к гражданскому правлению. После военного переворота 18 августа 2020 года ЭКОВАС ввел санкции против малийского режима, которые были отменены после того, как военные согласились на создание правительства во главе с гражданским лицом, а также на избрание временного президента Мали. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндао, а лидер переворота Ассими Гоита стал вице-президентом. Ба Ндао своим указом назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные также объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.

Однако временный президент Мали Ба Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были 24 мая текущего года задержаны военными и под конвоем доставлены на армейскую базу Кати вблизи столицы. Вице-президент Ассими Гоита сообщил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. В минувшую среду военные объявили, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты. Несколько часов спустя вице-президент Ассими Гоита заявил, что взял на себя функции главы государства.

Теги
Мали
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Минэнерго Литвы: ЕС при санкциях против Минска должен учесть транзит газа в Калининград
Транзитная прокачка природного газа через Литву в Калининградскую область осуществляется в соответствии с договором с "Газпромом", заключенным до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати"
Читать полностью