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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом

В Генеральной прокуратуре республики уточнили, что речь идет об уголовном деле за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс
© Антон Новодережкин/ТАСС

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после инцидента с государственным флагом Белоруссии. Об этом сообщила в пятницу генеральная прокуратура республики.

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"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси - государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище". "Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", - заявили в прокуратуре.

Уточняется, что для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством, санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Обострение отношений

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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