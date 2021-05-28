В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после инцидента с государственным флагом Белоруссии. Об этом сообщила в пятницу генеральная прокуратура республики.

Все смешалось на чемпионате мира. В Риге снимают флаги IIHF после замены флага Белоруссии

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре пояснили, что "преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси - государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище". "Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", - заявили в прокуратуре.

Уточняется, что для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством, санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Обострение отношений

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске расценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.