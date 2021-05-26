{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по хоккею в Риге

Все смешалось на чемпионате мира. В Риге снимают флаги IIHF после замены флага Белоруссии

Флаг Белоруссии в центре Риги был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Мэр Риги Мартиньш Стакис снимает флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в городе после требований организации восстановить государственный флаг Белоруссии. Президент IIHF Рене Фазель заявил, что инцидент с флагом является частью предвыборной кампании Стакиса.

На эту тему
В Риге снимут флаги IIHF после просьбы федерации вернуть госфлаг Белоруссии
В Риге снимут флаги IIHF после просьбы федерации вернуть госфлаг Белоруссии

В понедельник Стакис сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира установили на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

"Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги, и мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - заявил Фазель ТАСС.

Во вторник IIHF выступила с заявлением, в котором говорится, что федерация является аполитичной организацией, а действия правительства Белоруссии не должны сказываться на игроках национальной команды, выступающей на чемпионате мира.

На эту тему
IIHF: действия властей Белоруссии не должны сказываться на участниках чемпионата мира
IIHF: действия властей Белоруссии не должны сказываться на участниках чемпионата мира

"Действия правительства Белоруссии не связаны с игроками, выступающими под флагом страны на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны наблюдать, как их флаг снимают без их согласия в публичном месте, где вывешены флаги всех 16 стран-участниц, - говорится в заявлении. - Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаги IIHF и чемпионата мира с надписью IIHF. В соответствии с уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF не использовалась в контексте с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путем смены флага одного из членов нашей организации".

Во вторник Стакис на своей странице в Twitter отреагировал на заявление IIHF, заявив, что в Риге будут сняты флаги федерации. "Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF", - написал мэр Риги.

Реакция Белоруссии

Уже в понедельник в Федерации хоккея Белоруссии отметили, что национальная команда продолжит выступление на чемпионате мира под официальным государственным флагом.

На эту тему

Во вторник в Министерстве спорта и туризма Белоруссии заявили, что замена государственного флага является недопустимой и возмутительной. "Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта, считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран - участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой. Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике", - говорится в заявлении.

"Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии. В этой связи министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений", - добавляется в заявлении министра спорта страны Сергея Ковальчука.

Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Белоруссии приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом республике в Латвии, в котором расценили его как нарушение норм международного права и продолжение недружественной политики Риги в отношении Минска. Также депутаты отметили, что "провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений".

Из-за инцидента с флагом 24 мая белорусский МИД предложил послу Латвии в Белоруссии и всем сотрудникам посольства покинуть республику в течение 48 часов.

Отношение к инциденту в Латвии

В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.

На эту тему

Президент Латвии Эгилс Левитс в эфире местного телеканала ТV3 назвал замену флага адекватной политической реакцией и сигналом о том, что республика не признает правящий режим в Белоруссии.

Депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше предложил задержать сборную Белоруссии, чтобы обменять команду на всех политзаключенных в соседней стране. "Ответ должен быть громким и ощутимым! Угон самолета белорусским режимом теперь является окончательным сигналом полного безразличия к правам человека, международным отношениям - это абсолютная и брутальная демонстрация силы. Тем, кто надеется на перемены в Белоруссии и может быть частью этих перемен, направлен четкий сигнал: мы будем вас преследовать повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить!", - написал он на своей станице в Facebook.

По словам президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, чей комментарий приводит агентство LETA, политики используют хоккей для достижения своих целей. "Хоккеисты между собой дружат и в этих политических играх не участвуют, а играют в хоккей", - отметил он.

Во вторник в Риге около здания министерства иностранных дел Латвии прошла стихийная акция против осквернения государственного флага Белоруссии, организатором которой выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). В акции приняли участие несколько человек. "Как бы мы ни относились к происходящему в соседних странах, такие фокусы со стороны ведущих политиков Латвии недопустимы. Это не просто хулиганство, это работа против интересов страны, и мы протестуем против такого безответственного поведения правящих латвийских политиков", - сказал депутат Рижской думы от РСЛ Мирослав Митрофанов.

В России поддержали Белоруссию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал мэра Риги и министра иностранных дел преступниками и заявил, что инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии необходимо расследовать в судебном порядке. "Что делает мэр Риги? Надо потребовать судебного расследования. Вместе с министром иностранных дел приходит и спускает флаг Белоруссии на чемпионате мира [по хоккею], где вы такое видели? Он должен быть арестован как преступник, он не имеет права этого делать", - заявил Зюганов.

На эту тему

С тем, что за подобный поступок должно последовать определенное наказание, согласился и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс". "Это полный беспредел и бесконтрольщина. Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться, происходит какая-то самодеятельность. Этим вопросом должен заняться оргкомитет, и если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело, а если нет, то за данный поступок нужно нести наказание", - сказал Фетисов.

"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ситуация с российскими флагами

Песков также прокомментировал ситуацию с заменой российских флагов в Риге на символику Олимпийского комитета России (ОКР). По его словам, Кремль не исключает, что рекомендации о замене российских флагов на символику ОКР могли исходить от спортивных чиновников.

На эту тему
Мэрия Риги заменила флаги России на чемпионате мира по хоккею на символику ОКР
Мэрия Риги заменила флаги России на чемпионате мира по хоккею на символику ОКР

"Здесь нужно просто разобраться, является ли эта площадь в Риге местом проведения чемпионата или не является, - сказал Песков. - Если это не является местом проведения чемпионата, и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей".

При этом, как пояснил Песков, если эти локации "имеют отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации [о замене символики] могли поступать". "Этого мы не исключаем", - отметил представитель Кремля.

В ответ на вопрос, планирует ли Москва разбираться в ситуации с заменой флага, Песков заметил, что на месте присутствуют российские спортивные чиновники. "Они все видят и имеют возможность контактировать со своими коллегами", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Зюганов отметил, что замена флагов России ущемляет права российских спортсменов. "Там же и наши флаги сдирают - впервые наша хоккейная команда выступает без флага страны и без гимна. Незачем ездить на такие чемпионаты, надо себя уважать прежде всего", - добавил лидер компартии.

Причина конфликта Белоруссии и Латвии

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair ("Райанэйр"), следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Позднее поступившая информация о минировании лайнера не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложном сообщением о минировании.

По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту аэропорта Минска с сервиса Protonmail поступило письмо на английском языке, авторы которого угрожали взорвать самолет авиакомпании Ryanair над Вильнюсом. В сообщении выдвигались требования политического характера, связанные с обострением в секторе Газа, в частности, "чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне". Авторами письма якобы были представители палестинского радикального движения ХАМАС.

В понедельник движение ХАМАС опровергло заявления белорусских властей о возможной причастности к инциденту с самолетом компании Ryanair.

После посадки самолета в аэропорту были задержаны основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России София Сапега. На опубликованной в интернете во вторник видеозаписи она заявила, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле он был признан судом экстремистским.

В соответствии со статьей 293 уголовного кодекса Белоруссии Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы. В его отношении были выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни.

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
Репетиция перед важными играми. Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате мира
Команды встретятся в 11-й раз, все предыдущие встречи выиграли россияне
Репетиция перед важными играми.
Читать полностью