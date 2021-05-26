Все смешалось на чемпионате мира. В Риге снимают флаги IIHF после замены флага Белоруссии

ТАСС, 26 мая. Мэр Риги Мартиньш Стакис снимает флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в городе после требований организации восстановить государственный флаг Белоруссии. Президент IIHF Рене Фазель заявил, что инцидент с флагом является частью предвыборной кампании Стакиса.

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В понедельник Стакис сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира установили на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. "Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо для нас. На арене мы не будем менять флаги, и мы попросим убрать флаги чемпионата мира и IIHF с тех позиций, где в Риге поменяли флаги", - заявил Фазель ТАСС. Во вторник IIHF выступила с заявлением, в котором говорится, что федерация является аполитичной организацией, а действия правительства Белоруссии не должны сказываться на игроках национальной команды, выступающей на чемпионате мира.

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"Действия правительства Белоруссии не связаны с игроками, выступающими под флагом страны на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны наблюдать, как их флаг снимают без их согласия в публичном месте, где вывешены флаги всех 16 стран-участниц, - говорится в заявлении. - Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаги IIHF и чемпионата мира с надписью IIHF. В соответствии с уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF не использовалась в контексте с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путем смены флага одного из членов нашей организации". Во вторник Стакис на своей странице в Twitter отреагировал на заявление IIHF, заявив, что в Риге будут сняты флаги федерации. "Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Рене Фазеля убираем флаги IIHF", - написал мэр Риги. Реакция Белоруссии Уже в понедельник в Федерации хоккея Белоруссии отметили, что национальная команда продолжит выступление на чемпионате мира под официальным государственным флагом.

Во вторник в Министерстве спорта и туризма Белоруссии заявили, что замена государственного флага является недопустимой и возмутительной. "Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта, считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран - участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой. Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике", - говорится в заявлении. "Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии. В этой связи министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений", - добавляется в заявлении министра спорта страны Сергея Ковальчука. Депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Белоруссии приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом республике в Латвии, в котором расценили его как нарушение норм международного права и продолжение недружественной политики Риги в отношении Минска. Также депутаты отметили, что "провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между государствами, создавая напряжение и отдаляя на неопределенный срок нормализацию отношений". Из-за инцидента с флагом 24 мая белорусский МИД предложил послу Латвии в Белоруссии и всем сотрудникам посольства покинуть республику в течение 48 часов. Отношение к инциденту в Латвии В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.

Президент Латвии Эгилс Левитс в эфире местного телеканала ТV3 назвал замену флага адекватной политической реакцией и сигналом о том, что республика не признает правящий режим в Белоруссии. Депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше предложил задержать сборную Белоруссии, чтобы обменять команду на всех политзаключенных в соседней стране. "Ответ должен быть громким и ощутимым! Угон самолета белорусским режимом теперь является окончательным сигналом полного безразличия к правам человека, международным отношениям - это абсолютная и брутальная демонстрация силы. Тем, кто надеется на перемены в Белоруссии и может быть частью этих перемен, направлен четкий сигнал: мы будем вас преследовать повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить!", - написал он на своей станице в Facebook. По словам президента Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса, чей комментарий приводит агентство LETA, политики используют хоккей для достижения своих целей. "Хоккеисты между собой дружат и в этих политических играх не участвуют, а играют в хоккей", - отметил он. Во вторник в Риге около здания министерства иностранных дел Латвии прошла стихийная акция против осквернения государственного флага Белоруссии, организатором которой выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). В акции приняли участие несколько человек. "Как бы мы ни относились к происходящему в соседних странах, такие фокусы со стороны ведущих политиков Латвии недопустимы. Это не просто хулиганство, это работа против интересов страны, и мы протестуем против такого безответственного поведения правящих латвийских политиков", - сказал депутат Рижской думы от РСЛ Мирослав Митрофанов. В России поддержали Белоруссию Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал мэра Риги и министра иностранных дел преступниками и заявил, что инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии необходимо расследовать в судебном порядке. "Что делает мэр Риги? Надо потребовать судебного расследования. Вместе с министром иностранных дел приходит и спускает флаг Белоруссии на чемпионате мира [по хоккею], где вы такое видели? Он должен быть арестован как преступник, он не имеет права этого делать", - заявил Зюганов.

С тем, что за подобный поступок должно последовать определенное наказание, согласился и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс". "Это полный беспредел и бесконтрольщина. Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться, происходит какая-то самодеятельность. Этим вопросом должен заняться оргкомитет, и если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело, а если нет, то за данный поступок нужно нести наказание", - сказал Фетисов. "Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ситуация с российскими флагами Песков также прокомментировал ситуацию с заменой российских флагов в Риге на символику Олимпийского комитета России (ОКР). По его словам, Кремль не исключает, что рекомендации о замене российских флагов на символику ОКР могли исходить от спортивных чиновников.

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