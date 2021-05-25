IIHF: действия властей Белоруссии не должны сказываться на участниках чемпионата мира

ТАСС, 25 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) является аполитичной организацией, а действия правительства Белоруссии не должны сказываться на игроках национальной команды, выступающей на чемпионате мира. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте.

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг IIHF.

"Действия правительства Белоруссии не связаны с игроками, выступающими под флагом страны на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и они не должны наблюдать, как их флаг снимают без их согласия в публичном месте, где вывешены флаги всех 16 стран-участниц, - говорится в заявлении. - Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаги IIHF и чемпионата мира с надписью IIHF. В соответствии с уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF не использовалась в контексте с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанных путем смены флага одного из членов нашей организации".

Также в заявлении отмечается, что флаг Белоруссии останется на всех объектах турнира, а в самой федерации надеются на пересмотр решения о замене флага около гостиницы в Риге.