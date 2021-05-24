Мэрия Риги заменила флаги России на чемпионате мира по хоккею на символику ОКР

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран-участниц проходящего чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Об этом в понедельник сообщила Рижская дума.

Как передает заявление столичных властей местное агентство ЛЕТА, самоуправление при визуальном оформлении города в честь мирового первенства, в том числе украшая город флагами, делает это в соответствии с рекомендациями Международной федерации хоккея.

"В то же время муниципалитет, учитывая общую концепцию, включая оформление городской среды в местах проведения чемпионата, а также исключив различные интерпретации оформления, решил использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России, поскольку это официальное название участвующей в чемпионате команды", - отметили в мэрии Риги.

В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские команды не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета России. В честь побед россиян после матчей звучит музыкальный фрагмент из Концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.