Сейм Польши принял резолюцию, осуждающую действия Белоруссии с самолетом Ryanair

"Мы, депутаты Сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, в результате которого 23 мая 2021 года в Минске был вынужден приземлиться самолет Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности, а также незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софии Сапеги", - отмечается в резолюции.

"Мы требуем их немедленного освобождения и гарантий свободы передвижения. Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации с просьбой срочно расследовать это беспрецедентное и недопустимое событие", - подчеркивается в тексте документа.

Польский Сейм также обратился "к парламентам стран Европейского союза и Совета Европы с просьбой предпринять активные действия в интересах белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Белоруссии, а также с целью укрепления солидарной позиции европейских государств по отношению к режиму в Минске, в частности, и действиям по освобождению политзаключенных и прекращению репрессий".

"Мы обращаемся к кабмину с просьбой смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты в отношении белорусских политических беженцев", - отмечается в резолюции.