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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Сейм Польши принял резолюцию, осуждающую действия Белоруссии с самолетом Ryanair

Нижняя палата польского парламента назвала произошедшее "актом государственного террора"

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Нижняя палата польского парламента (Сейм) в пятницу приняла резолюцию, осуждающую действия белорусской стороны в ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Мы, депутаты Сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, в результате которого 23 мая 2021 года в Минске был вынужден приземлиться самолет Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности, а также незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софии Сапеги", - отмечается в резолюции.

"Мы требуем их немедленного освобождения и гарантий свободы передвижения. Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации с просьбой срочно расследовать это беспрецедентное и недопустимое событие", - подчеркивается в тексте документа.

Польский Сейм также обратился "к парламентам стран Европейского союза и Совета Европы с просьбой предпринять активные действия в интересах белорусского гражданского общества и процесса демократизации в Белоруссии, а также с целью укрепления солидарной позиции европейских государств по отношению к режиму в Минске, в частности, и действиям по освобождению политзаключенных и прекращению репрессий".

"Мы обращаемся к кабмину с просьбой смягчить принципы польской политики предоставления убежища и политики предоставления международной защиты в отношении белорусских политических беженцев", - отмечается в резолюции.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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