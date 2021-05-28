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Дело Александра Винника
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Суд в Париже планирует огласить решение по апелляции Винника 24 июня

Россиянина осудили к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Решение по делу россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года к 5 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, может быть озвучено 24 июня. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд огласит решение 24 июня, в 09:00 (10:00 мск) мы собираемся в этом же зале", - сказала судья.

Сам подсудимый, выступая с последним словом по окончании слушаний, призвал суд рассмотреть все аргументы объективно и по закону. "Я не прошу вас оправдать меня за красивые глаза, я прошу вас соблюдать закон. Если вы считаете, что я виноват, то пожалуйста, обоснуйте. За этим мы все сюда пришли", - сказал он.

При этом Винник выразил отдельную благодарность в адрес представителя прокурора, со стороны которого он на заседании в четверг увидел в свой адрес "человеческое отношение". "Ко мне уже давно никто так не относился. Это поступок настоящего мужчины - признать собственные ошибки", - сказал он, комментируя вчерашнее заявление обвинения о признании невозможности оказать вину россиянина в распространении вредоносной программы "Локи" и получении выгоды от вымогательства с ее использованием.

Винник обратил внимание суда на то, что за время существования программы и четыре года расследований так и не были выявлены ее авторы. Он также назвал работу следователей "халтурой" и выразил мнение, что все обвинения построены только на домыслах американской стороны. "Я не говорю, что нет пострадавших от вируса. Вы неправильно меня поняли. Я хотел сравнить первоначально раздутое обвинение о 130 млн евро, которое в трибунале сдулось до €130 тыс. Так работает обвинение. С этим я не согласен в принципе", - пояснил он.

"Но это война политиков, в которой я - жертва. Вы слышали, как моя мама во время слушаний обвиняла Европу. Это ее правда, но я не обвиняю всю Европу - в первую очередь это люди, политики. За смертью моей супруги и разрушением моей семьи стоят конкретные люди, но я пока их просто не знаю. Никто не хочет признавать свои ошибки", - сказал он.

Апелляция

Апелляционный процесс по делу Винника начался в Париже 18 мая. Защита настаивает на отмене единственного оставшегося обвинении в отмывании денег в составе преступной группы. В качестве аргумента адвокат россиянина Фредерик Бело отметил, что до сих пор кроме Винника на скамье подсудимых не оказывался ни один человек, который мог бы быть потенциально связан с работой биржи BTC-e.

На заседании в четверг французская прокуратура попросила Апелляционный суд оставить в силе приговор Исправительного суда в отношении россиянина Александра Винника, осужденного в конце прошлого года на 5 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег, однако согласилась снизить размер денежного штрафа. Решение о снижении суммы взыскания обвинение обосновало опасением того, что подтвержденные приговором 7 декабря €100 тыс. не получится взыскать с подсудимого в полном объеме. При этом представитель прокуратуры признал, что сейчас доказать причастность Винника к хакерским атакам на французские предприятия не представляется возможным.

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