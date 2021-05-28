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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Глава МИД Латвии считает начатое Минском против него дело "демонстрацией отчаяния"

Эдгарс Ринкевичс предложил Минску "лучше разобраться в деле об угоне рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма"

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает возбужденное против него Минском уголовное дело после инцидента с заменой государственного флага Белоруссии в Риге "демонстрацией отчаяния и безумия" действующего в соседней стране режима. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитического ведомства республики.

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"Генпрокурор Белоруссии возбудил против меня и мэра Риги Мартиньша Стакиса уголовное дело. Это показывает отчаяние и безумие режима [Александра] Лукашенко. Я предлагаю ему лучше разобраться в деле об угоне рейса Ryanair и начать расследование государственного терроризма", - написал глава МИД Латвии у себя в Twitter.

Отреагировал на такой шаг белорусской стороны и мэр Риги. "Безумие режима [Александра] Лукашенко во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы", - написал Стакис у себя в Twitter.

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед ранее в пятницу возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после инцидента с государственным флагом Белоруссии, сообщила Генпрокуратура республики.

Ринкевичс и Стакис, реагируя на инцидент с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в ЧМ по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Стакис 25 мая заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

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БелоруссияЛатвияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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