Белоруссия запросит у Швейцарии правовую помощь по делу о ложном минировании рейса Ryanair

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по уголовному делу о ложном минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом сообщило в пятницу следственное ведомство Белоруссии.

"Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса", - отмечается в сообщении СК на его сайте.

Сообщения о минировании Ryanair

СК Белоруссии заявил, что в Минск посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail было отправлено несколько сообщений о ложном минировании лайнера Ryanair.

"Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько - в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", - уточнили в СК республики.