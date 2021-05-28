Глава МВД Чехии предложил принять закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

ПРАГА, 28 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамчек считает целесообразным принять закон о компенсации пострадавшим в 2014 году от взрывов складов боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики). Об этом политик заявил в пятницу журналистам после встречи с главами населенных пунктов, которым был причинен ущерб во время ЧП.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Из материалов, которые были предложены [главами местных органов власти], очевидно, что, если государство будет выплачивать компенсации в размере, требуемом населенными пунктами, самым простым решением является специальный закон, который бы принял парламент [Чехии]. На его основе были бы удовлетворены все требования населенных пунктов, граждан и собственников [имущества, которым был нанесен ущерб]", - сказал вице-премьер.

Гамачек на предстоящем в понедельник заседании чешского правительства внесет предложение, чтобы кабмин выступил с законодательной инициативой о выплате компенсаций пострадавшим от инцидента во Врбетице, оформленной в соответствующем законопроекте. Данный документ, по его словам, подготовит МВД.

Во встрече с Гамачеком приняли участие мэр города Славичин, старосты села Липова, Галузице и Влаховице, административной частью которого являются Врбетице. Вскоре должна состояться их встреча по вопросу выплаты компенсаций с вице-премьером, министром финансов Чехии Аленой Шиллеровой. Об этом проинформировал мэр Славичина Томаш Хмела.

Как сообщил 11 мая адвокат Станислав Полчак, жители Врбетице и находящихся поблизости населенных пунктов, требуют от чешского государства компенсаций на сумму в сотни миллионов крон (миллионы евро). По его словам, муниципальные власти ожидают, что в вопросе выплаты государством компенсаций за причиненный ущерб может быть достигнуто соглашение. По оценке Полчака, это может произойти "не позже сентября".