МИД Литвы: высылаемые Минском дипломаты не занимались деятельностью вне своего статуса

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Высылаемые из Белоруссии сотрудники посольства Литвы не занимались какой-либо деятельностью, которая не соответствовала бы их дипломатическому статусу. С таким утверждением в пятницу выступил МИД балтийской республики, комментируя решение Минска об объявлении персонами нон грата двух сотрудников литовского посольства.

"Министерство иностранных дел Литвы обращает внимание на то, что высылаемые дипломаты никогда не занимались деятельностью, которая не согласовывалась бы со статусом дипломата", - говорится в сообщении.

Литовский МИД выразил сожаление по поводу данного шага белорусских властей и выразил надежду на то, что Минск "изменит свое неадекватное поведение и услышит наконец призывы общественности Запада прекратить репрессии против представителей гражданского общества".

Представитель посольства Белоруссии в Литве в пятницу был вызван в МИД балтийской республики для вручения ноты об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата за деятельность, которая, как утверждает ведомство, несовместима с дипломатическим статусом. Дипломатов обязали покинуть Литву в течение семи дней. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в Twitter написал, что Вильнюс высылает "двух офицеров разведки, которые работали под дипломатическим прикрытием".

МИД Белоруссии в ответ принял зеркальное решение, использовав те же формулировки. "Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, не совместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.