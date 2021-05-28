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Байдену представят варианты действий по санкциям в отношении Белоруссии

Команда президента США сделает подборку некоторых вариантов действия для него, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пока не приняла решение по новым санкциям в отношении Белоруссии, однако помощники американского лидера в ближайшее время представят ему различные варианты действий. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"У меня нет никаких новых данных", - сказала она, отвечая на вопрос о решении по санкциям. "Команда президента сделает подборку некоторых вариантов действия для него", - сообщила при этом Жан-Пьер, добавив, что через какое-то время она сможет объявить о чем-то дополнительно.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в тесном контакте с Европой вырабатывают меры против Белоруссии в свете инцидента с самолетом компании Ryanair, в том числе возможные санкции. В свою очередь сам американский лидер отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие конкретно меры собирается Вашингтон предпринять в отношении Белоруссии. Перед поездкой в штат Делавэр во вторник президент США отметил, что санкции против Минска действуют, но не стал углубляться в подробности.

Теги
БелоруссияСШАБайден, Джозеф (Джо)
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