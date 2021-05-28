Байден продолжает настаивать на двухпартийном расследовании штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продолжает настаивать на проведении расследования обстоятельств январского вторжения в Капитолий в Вашингтоне при участии и правящей Демократической, и оппозиционной Республиканской партий. Это подтвердила в пятницу в беседе с журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя блокирование республиканцами в Сената Конгресса США законопроекта о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию январских беспорядков в американской столице.

"Он по-настоящему верит, что это следует делать двухпартийным образом", - сказала Жан-Пьер, имея в виду Байдена и изучение обстоятельств штурма Капитолия. Она напомнила, что в Палате представителей Конгресса данную инициативу поддержали на прошлой неделе 35 республиканцев. "Он [Байден] считает, что Сенату следовало поступить таким же образом", - отметила представитель главы администрации США.

Как она заявила, Байден поддерживал идею формирования комиссии и "последовательно призывал к проведению полного и независимого расследования" событий, произошедших в Вашингтоне 6 января, в том числе с целью недопущения подобного в будущем. "Члены Сената работают в Вашингтоне не для того, чтобы бездумно проштамповывать взгляды [решения] какой-либо партии. Они дают клятву поддерживать и защищать Конституцию [США]. И сегодня они, к сожалению, этого не сделали", - считает Жан-Пьер.

Заместитель пресс-секретаря отказалась уточнить, поддерживает ли Байден вариант формирования специального комитета по расследованию январского ЧП в Палате представителей Конгресса, в которой демократы способны реализовать такой план в силу имеющегося у них большинства, или пояснить, может ли быть создана соответствующая президентская комиссия. "Что касается альтернатив, о которых вы спросили, то президент ясно говорил: постыдные события 6 января должны быть расследованы независимым и полным образом. Он привержен этому. И мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы найти путь вперед и гарантировать такой исход", - ответила представитель Белого дома.

Решения Конгресса

Сенаторы из числа республиканцев заблокировали в пятницу прохождение законопроекта о формировании независимой комиссии по расследованию обстоятельства вторжения в Капитолий. Документ, предусматривавший формирование данной двухпартийной комиссии, не прошел во время голосования. За него было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка как минимум 60 сенаторов. Шестеро республиканцев, включая бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни, проголосовали за создание комиссии.

Инициативу, направленную на учреждение этого органа, нижняя палата Конгресса одобрила 19 мая. Однако в верхней палате законопроекту требовалась поддержка не только всех демократов, но и по меньшей мере 10 республиканцев, которые в основном резко критиковали данное предложение. Байдену предстояло утвердить решение о формировании независимой комиссии в случае одобрения этой инициативы законодательной ветвью власти. Хозяин Белого дома неоднократно подчеркивал, что поддерживает идею формирования комиссии.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.