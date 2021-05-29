AFP: задержанные в Страсбурге выходцы из России освобождены

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Полиция Франции освободила из-под стражи четырех выходцев из России, задержанных на этой неделе в Страсбурге по подозрению в подготовке к "насильственной акции". Как сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах, они "отпущены без предъявления обвинений".

По данным агентства, трое из них - чеченцы 16, 17 и 18 лет. О национальности и возрасте четвертого не сообщается. Все четверо были задержаны в среду сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) в рамках расследования, которое проводит Национальная антитеррористическая прокуратура.