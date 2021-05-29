WP: Минюст США просит суд отклонить иск против Трампа за разгон протестующих у Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США просит суд округа Колумбия отклонить иск правозащитников против бывшего президента Дональда Трампа, экс-министра юстиции Уильяма Барра и ряда других бывших и действующих должностных лиц в связи с разгоном демонстрантов 1 июня 2020 года на площади Лафайет-сквер у Белого дома. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post .

Прошлым летом правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU), движение "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter, BLM) и ряд других структур подали в суд на предыдущую администрацию и сотрудников правоохранительных органов за, среди прочего, "сокрытие незаконного использования слезоточивого газа и других спецсредств" во время разгона демонстрантов.

По данным издания, представители Минюста заявили, что Трамп и должностные лица высокого ранга предыдущей администрации не могут быть включены в гражданские иски против правоохранительных органов в связи с действиями, направленными на обеспечение безопасности первых лиц страны. Кроме того, юристы ведомства считают, что в связи с поражением республиканца Трампа на прошлогодних ноябрьских президентских выборах он вряд ли в будущем сможет допустить подобные действия. В связи с этим они предложили отклонить данный иск.

При этом в Минюсте указали, что администрация нынешнего президента США демократа Джо Байдена не разделяет позиции, которой его предшественник придерживался по отношению к многотысячным митингам и демонстрациям, вспыхнувшим в стране после гибели темнокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в минувшем году.

В свою очередь, по версии адвокатов ACLU, прекращение дела "разрешит безнаказанную жестокость" возле Белого дома, включая "применение боевых патронов" против демонстрантов.

Разгон протестующих

Зачистка Лафайет-сквер от протестующих 1 июня проводилась одновременно с выступлением Трампа, который обратился к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Спустя некоторое время американский лидер вышел из своей резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую днем ранее подожгли протестующие. Трамп приподнял Библию и заявил, что "США - самая великая страна в мире", а затем пообещал обеспечить безопасность государства. Ряд СМИ посчитали, что демонстрантов разгоняли из-за того, что президент США собирался направиться к Лафайет-сквер. В частности, газета The New York Times выпустила материал под заголовком "Протестующих разогнали слезоточивым газом, чтобы Трамп смог попозировать перед церковью".

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) Флойда. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.