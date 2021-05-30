Группа сенаторов США на следующей неделе встретится в Литве с Тихановской

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов Конгресса США от обеих партий в свете инцидента с самолетом компании Ryanair планирует на следующей неделе посетить Литву и встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News .

В поездке примут участие члены верхней палаты Конгресса США Роб Портман (республиканец от штата Огайо), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут). В Литве законодатели также встретятся с министром иностранных дел этой страны Габриэлюсом Ландсбергисом.

В заявлении, опубликованном на сайте Портмана, отмечается, что законодатели намерены на встрече с Тихановской выразить "непоколебимую поддержку белорусскому народу". Сенатор полагает, что произошедшее с самолетом Ryanair является "явным нарушением международного права". Законодатель призвал власти США и стран ЕС "незамедлительно принять меры в виде санкций в отношении тех, кто несет ответственность".

В заявлении уточняется, что сенаторы затем посетят Украину. Портман и Шахин также поедут в Грузию. В этих странах, по словам Портмана, планируются "встречи с чиновниками высокого ранга". На Украине, в частности, законодатели намерены побеседовать с журналистами и "подчеркнуть важность незамедлительной активизации борьбы с коррупцией и поддержки свободных и независимых СМИ".