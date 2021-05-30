В Гане начал работу экстренный саммит ECOWAS по ситуации в Мали

"Саммит созван председательствующим в ECOWAS президентом Ганы Наной Акуфо-Аддо с единственным пунктом повестки дня - развитие событий в Мали, - заявила министр иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй. - После обсуждения участники встречи примут соответствующие решения по поводу меняющейся политической ситуации и положения в области безопасности в Мали".

Мали пережила в минувшие дни политический кризис, когда военные взяли в стране всю полноту власти, арестовав 24 мая временного президента Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, они оба заявили, что уходят со своих постов. Конституционный суд Мали своим постановлением объявил в пятницу, что вице-президент полковник Ассими Гоита стал президентом переходного периода и главой государства.

"Арест и задержание военными президента и премьера переходного правительства потребовали переоценки принятой ранее ECOWAS стратегии для нормализации жизни в Мали", - отметила Айоркор-Ботчуэй. Она подчеркнула, что задача саммита состоит в содействии скорейшему восстановлению в Мали конституционного порядка. Ожидается, что на встрече выступит с докладом глава делегации посредников ECOWAS бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, который провел последние несколько дней в Мали в интенсивных переговорах с военными и представителями политических и общественных сил. ECOWAS объединяет 15 стран региона Западной Африки, на саммите присутствуют лидеры десяти государств.

В Аккре находится президент переходного периода Мали Гоита. Он прибыл накануне по приглашению Акуфо-Аддо и провел ряд консультаций по линии ECOWAS. На данный момент неясно, будет ли он участвовать в саммите.

Повторная миссия

ECOWAS второй раз за последние девять месяцев проводит в качестве ведущей международной организации переговоры с военными в целях возвращения Мали к гражданскому правлению. После военного переворота 18 августа 2020 года ECOWAS ввел санкции против малийского режима, которые были отменены после того, как военные согласились на создание правительства во главе с гражданским лицом, а также на избрание временного президента Мали. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндао, а лидер переворота Ассими Гоита стал вице-президентом. Ба Ндао своим указом назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные также объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.

Сейчас ECOWAS вновь участвует в разрешении регионального кризиса, вызванного повторным переходом власти в Мали в руки военных. Как отметила Айоркор-Ботчуэй, нынешний саммит в Аккре должен сохранить импульс к восстановлению в Мали гражданских институтов и демократической системы правления, данный в сентябре.

Портал "График" отмечает, что главным для ECOWAS является подтверждение со стороны военного руководства Мали, что соглашение относительно сроков переходного периода сохраняется в силе. Оно предусматривает проведение всеобщих и президентских выборов весной 2022 года. В последние дни появились сомнения в том, что установленный срок в 18 месяцев для переходного периода будет выдержан. Так, в интервью французской газете Le Monde советник по правовым вопросам малийского президента Юсуф Кулибали заявил, что только сам народ Мали имеет право определять продолжительность переходного периода. Малийский портал "Малижет" не исключает, что при определенных условиях в стране может состояться референдум о сроках переходного периода.