Макей заявил, что пилоты Ryanair могли посадить самолет в Вильнюсе, но выбрали Минск

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пилоты самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Белоруссии после получения сообщения о бомбе, могли посадить лайнер в Вильнюсе, но сами решили лететь в Минск. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном в воскресенье интервью газете "Коммерсантъ" .

"Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе. Но он принял иное решение, и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель", - сказал Макей. Он отверг версии о том, что письмо с угрозой пришло позже, чем диспетчеры предупредили о нем экипаж, а также о том, что посадить самолет Ryanair в Минске его пилотов принудил истребитель ВВС Белоруссии.

"Руководитель департамента по авиации пару дней назад четко доложил по хронологии эти моменты, в том числе и когда получено письмо, когда диспетчеры известили об этом самолет, - сказал Макей. - Сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, и экипаж самолета, как было сказано, 14 минут принимал решение, лететь - не лететь, проводил переговоры и с руководством Ryanair и с аэропортом Вильнюса. Причем к тому моменту, как говорят наши военные, никакого истребителя в воздухе не было".

Глава МИД Белоруссии заявил, что до посадки самолета Ryanair белорусские власти не знали, что на его борту находятся объявленный в розыск основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и его подруга - гражданка России София Сапега. "Задержание этих двух граждан произошло уже после того, как они проходили таможенный и пограничный контроль на вылет обратного рейса из Минска после досмотра самолета. Поэтому здесь нет абсолютно никакой связи. Я думаю, налицо попытки искусственно привязать подобного рода вещи к посадке самолета после получения сообщения о минировании", - сказал Макей.

Он отверг версии о том, что посадка самолета якобы была организована белорусскими властями, чтобы задержать Протасевича. "Я узнал о посадке самолета и задержании соответствующих лиц из новостей, - сказал глава МИД Белоруссии. - О том, что поступило сообщение о минировании, знали многие должностные лица - те, кому положено знать, - но о задержании стало известно уже ближе к вечеру. И изначально у нас не было никакой информации на сей счет".