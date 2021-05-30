В Минтрансе Белоруссии объяснили, почему самолет Ryanair сел в Минске

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, так как аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали. Об этом в воскресенье в эфире белорусского телеканала СТВ заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии Артем Сикорский.

"Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным", - уточнил глава департамента. Он отметил, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт Минск оказался для него ближайшим.

25 мая на сайте департамента по авиации Минтранса Белоруссии появилась расшифровка переговоров пилота Ryanair с белорусским диспетчером. Из нее следовало, что диспетчер сообщил пилоту о поступлении информации о взрывном устройстве на борту. Он дал рекомендацию направить самолет в Минск, с чем согласился командир воздушного судна.