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Макей: у Минска были данные о возможной причастности "российских олигархов" к провокациям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед президентскими выборами заявил, что задержанная незадолго до этого в республике группа россиян готовила провокации к предстоящему голосованию
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© Михаил Терещенко/ТАСС

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Российские спецслужбы информировали руководство Белоруссии о готовящихся перед президентскими выборами 9 августа провокациях, на тот момент были предположения о возможной причастности к этому, в том числе, бывших российских олигархов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ".

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"Я помню тот период. Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более-менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", - отметил Макей.

"Бывших российских олигархов в том числе", - уточнил глава белорусского МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с обращением к народу и парламенту перед президентскими выборами, заявил, что задержанная незадолго до этого в республике группа россиян готовила провокации к предстоящему голосованию. Также, по его словам, у властей республики была информация о еще одном заброшенном в страну "отряде".

До этого - в конце июля - в Минске сообщили о задержании 33 граждан России, которых белорусская сторона обвинила в подготовке теракта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти россияне были в Белоруссии проездом и следовали в третью страну. По его словам, их пребывание никак не было связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами. Песков уточнил, что задержанные - сотрудники частного охранного предприятия. В середине августа в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова 32 гражданина РФ были переданы Минском российской стороне. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

Теги
БелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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