Макей: у Минска были данные о возможной причастности "российских олигархов" к провокациям

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Российские спецслужбы информировали руководство Белоруссии о готовящихся перед президентскими выборами 9 августа провокациях, на тот момент были предположения о возможной причастности к этому, в том числе, бывших российских олигархов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Я помню тот период. Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более-менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов. Но хочу сказать, что мы тогда получили предостережение от российских спецслужб о том, что готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", - отметил Макей.

"Бывших российских олигархов в том числе", - уточнил глава белорусского МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с обращением к народу и парламенту перед президентскими выборами, заявил, что задержанная незадолго до этого в республике группа россиян готовила провокации к предстоящему голосованию. Также, по его словам, у властей республики была информация о еще одном заброшенном в страну "отряде".

До этого - в конце июля - в Минске сообщили о задержании 33 граждан России, которых белорусская сторона обвинила в подготовке теракта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти россияне были в Белоруссии проездом и следовали в третью страну. По его словам, их пребывание никак не было связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами. Песков уточнил, что задержанные - сотрудники частного охранного предприятия. В середине августа в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова 32 гражданина РФ были переданы Минском российской стороне. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.