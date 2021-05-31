El Pais: ЕС хочет предложить России наладить "политическое взаимопонимание"

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Евросоюз опасается, что Россия может воспользоваться ухудшением отношений между сообществом и Белоруссией для усиления своего влияния и планирует предложить Москве наладить "политическое взаимопонимание и экономическое сотрудничество". Как сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета El Pais , к саммиту ЕС в конце июня ведется проработка мер ЕС в связи с ситуацией с рейсом компании Ryanair.

В статье утверждается, что соответствующий план нацелен на преодоление разногласий между ЕС и Россией. Вместе с тем, по словам источников El Pais, альтернативой "началу примирения будет эскалация напряженности и спираль санкций, которые могут нанести" ущерб экономике России. Другие подробности предложения, которое ЕС, как утверждается, хочет сделать РФ, не приводятся.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование по ситуации вокруг самолета Ryanair и призывает не политизировать инцидент.