Глава МИД Чехии удовлетворен реакцией ЕС и НАТО на инцидент во Врбетице

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек удовлетворен реакцией партнеров республики по Евросоюзу и НАТО на произошедший в 2014 году инцидент со взрывами военных складов в деревне Врбетице (восток страны), в причастности к которому Прага подозревает российские спецслужбы.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Не забудьте, что произошло сразу же после того, как [Чехия] проинформировала [общественность] об инциденте во Врбетице. Мы не являемся ядерной державой и не решаем принципиальные вопросы [мировой] политики. Так уж это есть. Тем не менее, сразу же последовали жесткие заявления [со стороны партнеров по ЕС и НАТО], вызовы российских послов [в МИД] отдельных стран. Были заявления всего Евросоюза, НАТО, Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, в которое входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - прим. ТАСС). После [инцидента в британском Солсбери] многие [страны] привели в полное паритетное соответствие с Россией [числа сотрудников диппредставительств]. Уже почти некого высылать [из российских дипломатов]", - заявил Кулганек в понедельник в интервью газете Mladá fronta DNES.

Министр напомнил, что Чехия и РФ с 1 июня уровняют количество сотрудников своих диппредставительств в Москве и Праге.

В связи с инцидентом во Врбетице, по словам главы МИД, пока рано говорить о восстановлении прагматичных отношений с Россией. Он ожидает, что все сотрудники посольства РФ, сокращенные в связи с приведением штатов диппредставительств Чехии и РФ в паритетное соответствие, ко вторнику покинут республику.

Действующая в Праге при посольстве РФ средняя школа, по словам Кулганека, может продолжить работу на условиях, установленных для зарубежных образовательных учреждений, действующих в стране. Этот вопрос российская сторона должна решать с Министерством образования Чехии, сказал он.

История и политика

Министр также сообщил, что решение направить посла Чехии в РФ Витезслава Пивоньку на состоявшейся 9 мая на Красной площади парад Победы было вызвано желанием Праги "почтить память жертв не только [среди] российских [солдат], но также чехов и словаков, которые сражались [с нацистами] бок о бок с Красной армией".

"Я сторонник того, чтобы история [Второй мировой войны] не смешивалась с актуальной политической ситуацией", - отметил глава МИД. Кулганек также проинформировал, что чешский посол получил инструкцию покинуть Красную площадь, если президент РФ в своей речи перед участниками парада каким-либо образом коснется инцидента во Врбетице.

Обострение отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня могут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.