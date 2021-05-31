Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" призвала ЕС ускорить введение санкций против Минска

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, призвала в понедельник Евросоюз ускорить процесс введения санкций против Белоруссии и расширить их на нефтяной сектор страны.

"Требуется не только стремление к принятию масштабного санкционного пакета, но его также необходимо как можно скорее реализовать", - заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, "заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, запланированное 21 июня, является запоздалым".

"Они должны собраться раньше, чтобы расширить соответствующие санкции на государство и прежде всего нефтяной сектор", - заявила кандидат в канцлеры.