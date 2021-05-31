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Кризис в Белоруссии
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Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" призвала ЕС ускорить введение санкций против Минска

Рестрикции необходимо расширить на нефтяной сектор Белоруссии, считает сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, призвала в понедельник Евросоюз ускорить процесс введения санкций против Белоруссии и расширить их на нефтяной сектор страны.

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"Требуется не только стремление к принятию масштабного санкционного пакета, но его также необходимо как можно скорее реализовать", - заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, "заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, запланированное 21 июня, является запоздалым".

"Они должны собраться раньше, чтобы расширить соответствующие санкции на государство и прежде всего нефтяной сектор", - заявила кандидат в канцлеры.

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