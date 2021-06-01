В ООН не комментируют возможные встречи с ее участием во время саммита России и США

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Женевское отделение ООН пока не сообщает о каких-либо встречах или мероприятиях с его участием в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На брифинге во вторник представитель пресс-службы женевской штаб-квартиры всемирной организации Микеле Заккео отметил, что на настоящий момент ему нечего сказать на эту тему.

Отвечая на вопрос журналистов о том, запланированы ли какие-либо встречи или события, связанные с ООН, в связи с российско-американским саммитом, он сказал: "На настоящий момент у меня нет ничего [на эту тему] для вас". На уточняющий вопрос о том, будут ли организованы во Дворце Наций какие-либо мероприятия, имеющие отношение к встрече в верхах, Заккео отметил: "У меня нет ничего, касающегося нашего участия, чем я мог бы поделиться на этой стадии".

Как заявил 25 мая ТАСС представитель пресс-службы штаб-квартиры ООН Реал Леблан, женевское отделение приветствует решение о проведении российско-американского саммита в Женеве и готово оказать ему всемерную поддержку, если поступит соответствующая просьба. "Женевское отделение ООН с удовлетворением восприняло тот факт, что саммит будет проходить в Женеве. Это знак, свидетельствующий о том, что Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне", - отметил он. "Безусловно, мы готовы сделать все, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба", - сказал Леблан.

Отвечая на вопрос, может ли отделение ООН предоставить помещения для проведения саммита, он сказал: "На настоящий момент мы знаем только то, что встреча пройдет в Женеве. Место ее проведения не было названо". "Мы будем счастливы поддержать эту встречу", - заключил Леблан.