Австрия при необходимости готова к новым санкциям против властей Белоруссии

ВЕНА, 1 июня. /ТАСС/. Австрия готова присоединиться к введению дальнейших санкций Евросоюза против властей Белоруссии, если они будут необходимы. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц после видеоконференции с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, отметив, что он надеется на улучшение ситуации в этой стране.

"Во время беседы я пообещал, что Австрийская Республика, если будет необходимо, открыта для дальнейших санкций. Я считаю важным, чтобы эти санкции не затрагивали гражданское население и чтобы это были целенаправленные санкции против режима. В ответ на ваш вопрос говорю однозначное "да" от Австрийской Республики касательно готовности к дальнейшим санкциям, если они будут необходимы", - сказал Курц в ответ на вопрос, готова ли Австрия присоединиться к дальнейшим санкциям, чтобы в том числе крупные австрийские компании покинули Белоруссию.

По его словам, принятие новых мер должно происходить по согласованию с белорусскими активистами. "Я все еще надеюсь, что ситуация улучшится и это не потребуется", - добавил Курц.

Как рассказал Курц, австрийские компании, которые инвестировали в развитие бизнеса в Белоруссии, заинтересованы в положительном демократическом развитии этой страны. "Они заинтересованы в достойной для жизни Белоруссии, чтобы люди там жили и работали с удовольствием, чтобы образованные люди не бежали из страны и не пытались покинуть страну, потому что они не видят там перспективы, - отметил Курц. - Мы рады, что ведущие австрийские компании работают в Белоруссии, потому что это обеспечивает не только рабочие места в Австрии, но и создает рабочие места в Белоруссии. Это очень важно для населения, которое и без того достаточно страдает".

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair.