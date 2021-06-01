США намерены работать с ЕС по поводу электронной слежки через Данию

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Администрация США будет работать с европейскими союзниками и партнерами по каналам безопасности, чтобы ответить на их вопросы по поводу электронной слежки через Данию. Об этом заявила во вторник на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В 2014 году США обнародовали полный обзор нашего подхода к [осуществлению] наблюдения за рубежом. Президент Барак Обама тогда издал директиву, которая существенно изменила наш подход. Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы ответить на любые вопросы через соответствующие каналы по линии безопасности", - сказала она.