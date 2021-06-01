Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии причинившего себе телесные повреждения в суде

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в нарушении общественного порядка во время протестных акций в Белоруссии Степан Латыпов, причинивший себе телесные повреждения в ходе судебного заседания, пришел в себя. Об этом во вторник сообщает министерство здравоохранения республики.

"Состояние 41-летнего мужчины, который причинил себе телесные повреждения в зале суда, стабильное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минздраве указали, что Латыпов был отправлен в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. "На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза", - проинформировали в министерстве.

Ранее пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что Латыпов госпитализирован, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По информации Ганусевич, в зале суда сотрудники милиции оказали первую медицинскую помощь подсудимому 41-летнему мужчине, который причинил себе телесные повреждения.

Как сообщил сайт незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна", инцидент произошел в ходе судебного заседания. Как указали правозащитники, у Латыпова повреждений жизненно важных органов не выявлено.

Латыпов был задержан 15 сентября минувшего года в Минске. Арестованный является жителем одного из дворов многоэтажек по улице Червякова, известном как "площадь перемен". Латыпова обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч.ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка) и по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе суда Латыпов не признал себя виновным ни под одному из инкриминируемых ему преступлений. Правозащитники признали его политзаключенным.