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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Глава Ростеха назвал обвинения россиян во взрывах на оружейных складах в Чехии провокацией

Сергей Чемезов заявил, что ранее не слышал о бизнесмене Емельяне Гебреве, на чьих складах боеприпасов произошли взрывы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов назвал обвинения россиян во взрывах на складах боеприпасов в Чехии провокацией с целью устроить скандал.

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По словам Чемезова в интервью РБК, ранее он не слышал о бизнесмене Емельяне Гебреве, на чьих складах боеприпасов произошли взрывы в 2011-2020 годах.

"Россия к этим взрывам никакого отношения не имеет. Произошло уже совсем давно, следствие практически завершено. И вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что "извините, но...", когда ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования, никаких следов России или спецслужб России не было и нет. Я думаю, что это чистая провокация, чтобы устроить скандал", - сказал Чемезов.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей ВикторовичДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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