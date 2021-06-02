Глава Ростеха назвал обвинения россиян во взрывах на оружейных складах в Чехии провокацией

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

По словам Чемезова в интервью РБК, ранее он не слышал о бизнесмене Емельяне Гебреве, на чьих складах боеприпасов произошли взрывы в 2011-2020 годах.

"Россия к этим взрывам никакого отношения не имеет. Произошло уже совсем давно, следствие практически завершено. И вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что "извините, но...", когда ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования, никаких следов России или спецслужб России не было и нет. Я думаю, что это чистая провокация, чтобы устроить скандал", - сказал Чемезов.