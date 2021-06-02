Премьер Дании не считает, что скандал с АНБ нанес урон отношениям королевства с союзниками

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Скандал вокруг прослушивания Агентством национальной безопасности (АНБ) США европейских политиков, осуществлявшегося с помощью датских спецслужб, не нанес ущерба отношениям Дании с союзниками. Об этом в среду на пресс-конференции в связи с заключительными дебатами в парламенте заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

"Я не думаю, что правильно говорить о необходимости восстановления каких-то отношений с Францией и Германией. У нас хороший диалог, в том числе в области разведки", - сказала она.

Премьер еще раз повторила заявление главы Минобороны Трине Брамсен. "Я хочу еще раз повторить то, что уже сказала министр обороны, а также говорило предыдущее правительство: систематической слежки за нашими союзниками быть не должно", - подчеркнула глава датского правительства.

На вопрос, говорила ли она то же самое политикам из других стран, Фредериксен ответила, что не будет раскрывать подробности своих бесед, сказав лишь, что у нее "хороший диалог" с коллегами в Германии и Франции.

В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщил о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.