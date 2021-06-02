Скандал в благородном семействе: как реагируют "соседи" на прослушку США при помощи Дании

Описание Штаб-квартира Агентства Национальной безопасности США © EPA/JIM LO SCALZO

Скандал в благородном семействе — думаю, именно так можно назвать реакцию ряда европейских стран на известие о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) осуществляло в 2013 году слежку за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками соседних с Данией стран. Используя для этого датско-американскую разведывательную систему XKeyscore на базе Службы военной разведки Дании в проливе Эресунн, предназначенную для наблюдения за объектами в ближайших государствах. Недопустимо, но и не ново Но ничто не ново под луной. И как тут не вспомнить известное начало романа Льва Толстого "Анна Каренина". "Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкой-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. <…> На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване…" Конечно же, реакция европейских политиков была более сдержанной (кто-то лишь пробурчал — мол, "все за всеми всегда следят"), чем у супруги Облонского, а степень негодования разнилась от человека к человеку, но в целом все — как у Льва Николаевича. Хотя в Швеции и Норвегии все-таки потребовали подробностей от Дании — как, когда и за кем вели наблюдение.

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Член шведского Риксдага от Левой партии Енс Хольм так и заявил: "Мы должны знать, за кем именно велась слежка, когда и каким образом. Это крайне возмутительно. Я чертовски зол!" Впрочем, его реакция объясняется не только заботой о государственных границах, но и тем, что он сам может быть первостепенным кандидатом на особый интерес со стороны американских спецслужб, поскольку активно занимается правозащитной тематикой и контактирует с оппозиционными политиками в разных странах мира, в том числе в Палестине и Колумбии. Кроме того, он был одним из тех, кто выдвинул Эдварда Сноудена на Нобелевскую премию мира и приезжал в Москву для встречи со знаменитым информатором. О самом факте американской слежки с датского острова стало известно еще в ноябре прошлого года. Однако тогда речь шла о концерне SAAB, флагмане шведского военно-промышленного комплекса (ВПК), и датском оборонном концерне Terma. Что касается SAAB, то здесь особый интерес для АНБ представляла программа многоцелевого истребителя четвертого поколения Gripen. Как следовало из сообщений СМИ, другими объектами для сбора информации были нидерландский, норвежский, французский и немецкий трафики данных и политические институты Дании. Но вот теперь все перешло, что называется, на личности. Комментируя нынешний скандал, министр иностранных дел Анн Линде сказала, что "шпионаж дружественных стран за шведскими политиками, чиновниками и бизнесменами является недопустимым". "Я хочу отметить, что мы пока не знаем и не имеем всех фактов. Но в общем и целом, естественно, это отразится [на доверии]", — пояснила министр в интервью Шведскому радио. Нордический характер или предсказуемость

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Впрочем, реакцию Швеции и Норвегии, которые потребовали прозрачности, нельзя назвать бурной. С одной стороны, это можно считать проявлением нордического характера, а с другой — подспудным ожиданием от лидера объединенного Запада в лице США чего-то подобного. Рассказывая о скандале, шведская газета Dagens Nyheter дала весьма говорящий заголовок материалу — "У военных политиков не получается даже изобразить удивление". "Для меня все это неудивительно. Я убежден, что масштаб намного больше, чем мы догадываемся. Полагаю, что АНБ тралит и стремится собрать [информации] как можно больше", — приводятся в статье слова спикера партии "Либералы" по вопросам военной политики Аллана Видмана. Его коллега из партии "Христианские демократы" Микаэль Оскарссон в интервью газете отметил: "Скажем так: перед заседаниями комитета по обороне, где обсуждается секретная информация, мы должны оставлять свои телефоны". В самом же материале уточняется: "В большой политике друзей не бывает. И даже соседи и союзники руководствуются собственными интересами. Это показал последний шпионский скандал". То есть ничего личного — чисто бизнес, поскольку здесь присутствует и чисто экономическая составляющая (высокотехнологичная продукция ВПК государств-союзников, за сбыт которой на мировых рынках идет жесткая конкуренция). И тут уж "дружба дружбой, а табачок — врозь". Хотя, конечно же, знать о том, что думают и говорят политики и другие высокопоставленные лица, тоже небезынтересно. Министр обороны Швеции Петер Хультквист, по его словам, не имеет обыкновения "ругать страны, с которыми он сотрудничает". Однако некоторые эксперты сочли, что сейчас его реакция была более сильной, чем обычно. Обида на соседа Особо, конечно, обидным представляется поведение братской страны-соседа Дании — ведь она практически позволила АНБ шпионить за шведскими политиками и чиновниками, а узнав о ведущейся слежке, ее правительство не сочло нужным поставить об этом в известность руководство Швеции. Как сообщается, у датчан информация появилась еще пять лет назад, когда глава военной разведки провел секретное расследование под кодовым названием Dunhammer ("Камыш"), о котором — благодаря осведомителю — стало известно министру обороны Тине Брамсен. В результате чего целый ряд руководителей разведслужбы был отстранен от занимаемых должностей.

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