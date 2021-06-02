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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Джонсон и Столтенберг призвали Минск освободить политических заключенных

Британский премьер-министр и генсек НАТО также призвали Белоруссию предоставить полное объяснение инцидента с посадкой самолета Ryanair

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Британский премьер-министр Борис Джонсон и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Белоруссии освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение инцидента с чрезвычайной посадкой в аэропорту Минска самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией председателя британского правительства по итогам его сегодняшних переговоров в Лондоне с главой НАТО.

"Они осудили недавние действия, предпринятые Белоруссией по аресту [одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA] Романа Протасевича и [его девушки, гражданки РФ] Софии Сапеги. Они согласились с тем, что белорусский режим (правительство Белоруссии - прим. ТАСС) должен освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение произошедшего", - говорится в заявлении.

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БелоруссияВеликобританияСтолтенберг, ЙенсДжонсон, БорисСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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