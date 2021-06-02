Глава МИД Латвии призывает как можно скорее применить к Белоруссии секторальные санкции

РИГА, 2 июня. /ТАСС/. Действия Белоруссии в связи с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair опасны, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции против Минска. Такое мнение в среду высказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе видеоконференции со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы.

"Говоря о последних событиях в Белоруссии, министр иностранных дел подчеркнул, что действия Белоруссии были опасными, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции, одновременно продолжая поддерживать белорусское гражданское общество. Министр также поблагодарил своих коллег за солидарность и поддержку в связи с высылкой посла Латвии и дипломатов [из Минска]", - сообщает пресс-служба МИД Латвии.

В ходе встречи министры обсудили события в России, на Украине и Ближнем Востоке, а также предстоящий саммит НАТО. "США остаются ближайшим союзником и играют ключевую роль в европейской безопасности. Трансатлантическое сотрудничество является краеугольным камнем нашей безопасности, и нам необходимо использовать нынешнюю позитивную атмосферу в сотрудничестве с администрацией США для дальнейшего развития трансатлантического партнерства, а также необходим регулярный и более структурированный диалог по широкой повестке дня ЕС - США", - указал Ринкевичс.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на инцидент с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета Ryanair, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Стакис 25 мая заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.