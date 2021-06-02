Зеленский поручил подготовить законопроекты о правосудии переходного периода в Донбассе

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал правительство подготовить проекты о правосудии переходного периода в Донбассе. Об этом в среду сообщил офис главы государства.

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"Кабинету министров в двухмесячный срок подготовить <...> законопроекты о введении на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода как целостной политики государства по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, преодолению последствий вооруженного конфликта и достижению социального согласия", - отмечается в документе.

Указ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях" вводит в действие решение состоявшегося сегодня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.