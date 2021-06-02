В Минске заявили, что расстояние между самолетом Ryanair и МиГ-29 было более 50 км

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Самолет МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии находился на расстоянии 50 км от самолета Ryanair. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб в фильме "Рейс "Афины - Вильнюс". Разбор полета", показанном в среду в эфире телеканала ОНТ .

"Расстояние между перехватчиком и гражданским воздушным судном было более 50 км", - отметил командующий.

По словам Голуба, истребитель должен был "контролировать правильность курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2 согласно тому коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры". "В случае отказа радиосвязи на борту [самолета Ryanair], а такое бывает, мы же не знаем, если на борту взрывное устройство взорвалось и повредило радиосвязь, отдельные блоки, нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить. Значит, дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с Землей", - пояснил командующий. Также, продолжил он, еще одной задачей МиГ-29 было "прикрыть Минск от акта воздушного терроризма". "У нас не было информации, что бомбы там нет", - заявил командующий.